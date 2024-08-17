拜登：以哈停火接近达成 各方不得破坏

（华盛顿／多哈综合电）美国总统拜登说，以色列和哈马斯已非常接近就结束10个月的加沙战火达成协议，他警告各方不要破坏促成停火的努力。

拜登星期五（8月16日）发声明说，国务卿布林肯将再度前往以色列，以弥合以哈之间的分歧，促成停火。

布林肯预定当地时间星期六动身。这是以哈冲突去年10月7日爆发以来，他第九次访问中东。以色列总理内坦亚胡定星期一会见布林肯。

以色列、美国、卡塔尔和埃及的官员星期四在卡塔尔首都多哈举行新一轮谈判，哈马斯未派代表参加，只由斡旋方传话，间接参与谈判。美国在会中提出一项弥合以哈剩余分歧的建议，即按拜登今年5月提出的协议框架，双方即刻停战六个星期，最终释放彼此手上的人质和囚犯。

拜登星期五晚对记者说，各方调解人在多哈进行两天会谈后，“我们比以往任何时候都更接近停火。我们虽然还没达到目标，但比几天前要近得多了。”

他说，埃及和卡塔尔都支持美国的提议，尽管仍有一些问题有待解决，但他对达成停火协议感到乐观。

白宫表示，各国外交官将继续讨论有关细节，希望下星期可在开罗达成最终协议。

一名匿名的美国高官也说，谈判已进入最后阶段，各国外交官正在筹组一个执行小组，等协议一达成就刻意迅速执行协议的内容。

卡塔尔、美国和埃及星期五发表联合声明，称最新这一轮谈判具有“建设性”，气氛积极。以色列一高级官员也说，各方在停火协议中几个有争议的问题上“确实取得了进展”。

不过哈马斯同天表明，反对以色列在最新停火计划中提出新的条件。

据一名消息人士说，哈马斯反对的条件包括允许以色列军队留在加沙与埃及边境，以及有关以色列释放巴勒斯坦囚犯换取哈马斯释放以色列人质的交换条件。

内坦亚胡则呼吁调解方向哈马斯施压，迫使它接受拜登提出的协议框架。

以色列媒体星期五引述高级安全官员报道，以军在加沙的作战已基本结束，不过以军若“获取新情报”，仍可重新进入加沙地带。

报道说，以军方高层在过去几天举行的安全局势评估会议上，确认哈马斯大部分的战斗部队已被瓦解，用囚犯交换以色列人质的时机已到。

过去几天，西方国家的外交官也穿梭于中东，试图劝说各方避免使局势继续升温。

英国外长拉米和法国外长塞茹尔内星期五走访以色列，促请以色列接受加沙停火。

拜登的高级顾问霍希斯坦也到黎巴嫩展开游说，寻求避免以黎局势恶化。

埃及外长阿卜杜勒阿提则到贝鲁特会见黎巴嫩官员。他说，加沙停火是“阻止区域局势升级的基础”。