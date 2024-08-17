女实习医生遭奸杀 印度全国医生罢工抗议暴行

（新德里综合电）印度一名女实习医生遭残忍奸杀后，在全国点燃怒火。印度全国各地的医护人员响应24小时罢工以示抗议，暂停所有非紧急服务，导致医疗系统全面陷入瘫痪。

根据印度医学协会发出的声明，罢工行动从星期六（8月17日）上午6时（新加坡上午8时30分）开始；期间，择期手术与门诊咨询服务将中断，处理紧急情况的医院急诊部门则继续运作。预计各地医院和诊疗所超过100万名医生和其他医疗人员参与行动。

上星期五（9日）在印度东部城市加尔各答，一名31岁的女实习医生被发现满身是血，卧尸一家公立医院内。验尸报告证实她曾遭性侵，家属怀疑凶手不止一人。

据当地媒体报道，女医生是在值班36小时后，到医院教学楼一个讲堂里休息时遇害。警方已逮捕一名在医院负责维持病人轮候秩序的男子。

这起令人发指的事件在印度各地引发大规模抗议活动。在加尔各答，数以千计的群众周六凌晨举行烛光悼念集会，他们举着各种标语牌诉求正义，其中一个写着“不能让救人的手流血”。

印度医学协会要求当局加强医院的保安、创造安全的休息空间，让医护人员免遭暴力侵害。协会主席阿索坎告诉路透社：“在这个国家，女性占了我们这个专业的多数。我们已再三要求保护她们的安全。”

这起事件让人联想到2012年震惊国际的新德里巴士轮奸案。当年，一名23岁医学院女生在新德里一辆巴士上遭一群年轻男子轮奸和毒打。她送院后不治，同行男朋友也遭殴打至重伤。

印度政府隔年立法，加重对性暴力和性侵罪行的惩罚，包括强奸导致重伤昏迷的罪行可处以死刑；然而在印度，针对女性的性暴力犯罪仍非常普遍。据法新社，2022年，印度每天发生近90起强奸案。

印度医生星期六的罢工行动扰乱了各地的门诊服务。图为南部的海得拉巴市一家医院，许多病患在医院求诊无门，苦不堪言。（法新社）

这次医生全面罢工直接扰乱了各地的门诊服务。星期六这天，好些医院和诊所出现长长的人龙，因为许多人不知道没有医生值班。

印度政府同医学协会代表会面后发声明，敦促医生重返工作岗位。不过，许多城市包括加尔各答大部分私人诊所和医疗中心仍继续停业。

印度医护人员星期六举行全国大罢工当天，首都新德里一家医院的门诊候诊室完全熄灯停业。（路透社）

加尔各答所在的西孟加拉邦首席部长班纳吉则表明，支持邦内各地的抗议活动，并要求加快调查工作，并以最严厉的措施惩罚凶手恶徒。

新德里一家公立医院的24岁实习医生夏尔马告诉法新社：“在加尔各答所发生的并不是一起单一事件。暴力和骚扰事件几乎每天都在发生。”

同家医院的妇科医生蒂亚吉则说，在一名医生的生命被夺走之后，医护人员面对的安全问题才引起人们的注意，这令人感到遗憾。