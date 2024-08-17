美国警告伊朗勿报复以色列 以免遭“灾难性后果”

（华盛顿综合电）美国官员警告，若伊朗为报复哈马斯领导人遇害而袭击以色列，伊朗将面临“灾难性后果”，并导致加沙停火谈判破局。

美国一匿名高官星期五（8月16日）告诉媒体：“美国会规劝伊朗不要走这条路，因为后果可能是相当具灾难性的，尤其是对伊朗而言。”

他说：“是哈马斯，这个伊朗的代理人，在去年10月7日发动了这场战争。如果伊朗采取一些行动，在促成全面停火和释放人质协议的最佳时机进行破坏，那将是很讽刺的。”

国际调解各方星期四在卡塔尔首都多哈展开新一轮停火谈判之前，伊朗官员说，唯有达成加沙停火协议，才可以阻止伊朗攻击以色列。伊朗还指责西方国家袒护以色列，要求这些国家站出来指责以色列的暴行。

7月30日，黎巴嫩真主党指挥官舒库尔在贝鲁特遭以军空袭丧命；隔天，哈马斯领导人哈尼亚在伊朗首都德黑兰遇袭身亡。真主党和伊朗誓言要为两人复仇。如今过了两个多星期，伊朗仍按兵不动，但各国不敢掉以轻心，料想伊朗会攻击以色列的基础设施、军事目标或进行网络攻击。

不过《纽约时报》星期五引述美国、伊朗和以色列官员报道，预料伊朗会推迟报复计划，好让调解方有时间推进加沙停火协议。

两名伊朗官员和三名熟悉情况的官员透露，此次在多哈的第一天谈判结束后，卡塔尔首相穆罕默德便致电伊朗代外交部长巴盖里，规劝伊朗不要使局势升级。

第二天谈判结束后，穆罕默德再次与巴盖里通电话。卡塔尔外交部发声明说，两人都强调必须“维持区域和平以及缓和紧张局势”。

在这同时，以色列官员透露，截至星期五，以方情报部门的评估认为，真主党和伊朗已降低火箭与导弹部队的警戒级别，即以色列官方如今认为，伊朗将展延反击行动。不过，这些官员表示，他们对此仍有所保留，而且局势持续多变，官方的情报评估也仍会迅速变化。