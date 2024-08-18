伊朗利用ChatGPT影响美国选举

（东京彭博电）美国人工智能研究公司OpenAI透露，已关闭一个伊朗组织的账号，这些账号利用ChatGPT聊天机器人生成内容，试图影响美国总统选举。

这个名为Storm-2035的组织利用ChatGPT生成的内容，包括针对美国总统选举两名候选人、加沙冲突和以色列参加奥运会等课题的评论，然后通过社交媒体和网站传播这些内容。

调查显示，ChatGPT被用于生成长篇文章和较短的社媒评论。OpenAI说，并未发现这些内容获得受众的积极参与，大部分已确认的社媒帖子几乎没有收到任何点赞、分享或评论。

OpenAI已禁止这些账户使用其服务，并将继续监控，防止有人再试图违反其政策。本月初，微软发布威胁情报报告指出，名为Storm-2035的伊朗网络由四个网站组成，这四个网站伪装成新闻网站，积极向处于政治两端的美国选民团体延伸触角。

报告说，这四个网站“针对美国总统候选人、LGBTQ权利、以哈冲突等议题发出两极化的信息”，以此来吸引美国选民的目光。

OpenAI没有透露被删除账号的确切数量。OpenAI说，它还发现社媒平台X的十几个账号和一个Instagram（IG）账号也参与Storm-2035的行动。IG已删除该账号，X则未回应有关这方面的媒体询问。