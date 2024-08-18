以军继续空袭加沙 哈马斯否认停火谈判有进展

（加沙综合电）加沙官员说，以军星期天（8月18日）空袭加沙，造成至少19名巴勒斯坦人死亡。美国国务卿布林肯当天飞抵特拉维夫，寻求促成以哈停火协议。但哈马斯指责以色列提出新的条件，并称所谓谈判不过是美国试图“强加的命令”。

加沙卫生官员说， 以色列星期天空袭加沙，造成至少19人死亡，包括中部城市代尔巴拉赫的一名母亲和她的六个孩子。

以军方则说，他们正继续深化在代尔巴拉赫和加沙南部城市汗尤尼斯的行动。以军星期天在汗尤尼斯摧毁了用于攻击以色列的火箭弹发射器，并打死20名武装分子。

以军发言人星期六在社媒平台X发文，要求加沙中部部分地区，包括马加齐（Maghazi）的居民撤离到指定的人道主义区。据当地居民说，数以千计的人正涌出马加齐。

以色列此前于周五称，由于经常遭受武装分子的火箭弹袭击，汗尤尼斯的两个指定人道主义区已不再安全，要求那里的难民离开。联合国人道主义事务协调厅说，这意味着人道主义区已缩减至约41平方公里，占加沙总面积的11%。一名代尔巴拉赫居民说：“除了大海，我们已无处可去。”

新一轮以哈停火谈判周四（15日）在多哈展开。美国总统拜登过后称，以色列和哈马斯已非常接近达成停火协议。美国国务卿布林肯星期天抵达特拉维夫，寻求促成协议。

内坦亚胡办公室周六晚呼吁对哈马斯施加巨大压力，让谈判能够取得突破。但哈马斯发言人塔哈称，内坦亚胡试图通过提出新的条件来阻碍协议达成。

哈马斯政治局官员祖赫里也说，谈判取得进展只是假象。“我们面对的不是协议或真正的谈判，而是美国强加的命令。”

以色列媒体引述消息报道，美国提出的最新方案并不包括以色列的两个关键要求，即持续在加沙与埃及边境的费城走廊驻军，或在加沙中部建立防止哈马斯返回加沙北部的机制。据悉，美国和以色列必须就这两点达成一致，埃及和卡塔尔才会劝说哈马斯接受协议。

以色列公共广播公司Kan引述匿名以高级官员的话说，以色列、哈马斯与埃及针对费城走廊未来的分歧是可以弥合的。据悉，以安全部门负责人认为，以军在潜在停火协议的第一阶段撤离费城走廊，并不会给哈马斯大规模重新武装的机会，而在边境地区采取一些措施或可弥补撤军影响。

报道也称，美国对协议前景表示乐观，部分原因是让伊朗推迟对以色列的报复。伊朗称，哈马斯政治局领导人哈尼亚在德黑兰遇袭身亡，是以色列所为。黎巴嫩真主党也扬言，要为死于以军空袭的一名真主党指挥官复仇。

黎巴嫩卫生部星期六说，以色列当天空袭黎巴嫩南部的纳巴蒂耶（Nabatieh），导致10名叙利亚人死亡，包括一名妇女和她的两个孩子。以军则说，以空军当天打击了真主党在纳巴蒂耶的一处武器库，真主党过后对以色列北部发射火箭弹，引发多处火灾，但未造成伤亡。

黎巴嫩总理米卡提与英国外长拉米通电话时警告，当前的暴力循环可能导致局势升级，并带来严重后果。他呼吁向以色列施压，阻止它直接瞄准黎南部村镇。