韩国年轻“躺平族”逾44万创新高

韩国的青年失业率虽然不到6%，但实际上隐藏着复杂的社会问题。据统计，今年7月，韩国青年中，不工作、不求职、也不学习的“躺平族”人数达到44万3000，创下历年最高纪录。

韩国统计厅星期天（8月18日）发布的数据显示，今年7月，在15岁至29岁的青年人中，选择“躺平”的人口同比增加4万2000人，达到44万3000人，创下历年同月最高纪录。

这些“躺平族”并非因疾病或残疾而无法工作，而是主动选择退出劳动力市场。随着青年人口的逐渐减少，选择“躺平”的比率反而增加。在今年7月，在815万名青年人口中，有5.4%是“躺平族”，这个比率也是历年同月最高。

从近年来的数据来看，2013年至2017年期间，韩国7月的“躺平”青年人数在20多万之间浮动，2018年则超过30万，2020年达到44万1000，2022年有所减少至36万1000，但从2023年开始再次回升。相比其他年龄段，青年人群选择“躺平”的比率更高，40多岁、30多岁和50多岁人群的“躺平”人数分别为28万4000、28万8000和39万4000。

值得注意的是，大部分“躺平”青年没有工作的意向。其中，有75.6%的“躺平族”表示他们不愿意工作。

对于那些有意找工作但却未行动的青年，主要原因包括担心找不到理想的薪水和工作条件（42.9%），之前找过工作但未成功（18.7%），以及缺乏必要的教育和技术经验（13.4%）等。

上个月刚辞职的金小姐（27岁）说：“去年2月进广告公司后， 由于厌倦了新人阶段需要处理各种杂务的生活，最终选择了辞职。现在正处于休息状态，苦恼着该选择什么样的工作。”

韩国经济产业研究院经济研究室室长金光硕表示，当前求职者渴望获得优质高薪工作，但实际机会有限，导致竞争激烈，许多年轻人因对理想工作缺乏信心而选择“躺平”。这种负面预期使得他们宁愿暂时退出就业市场，也不愿意将就于自己不满意的工作。

分析指出，如果劳动市场本身的结构和对工作岗位的认识没有变化，这种现象可能会持续下去。