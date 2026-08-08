一个致力于维护遭以色列拘留的巴勒斯坦未成年人权利的以色列民间组织说，近期遭以方拘留的巴勒斯坦未成年人数量显著增加。

新华社引述《以色列时报》网站星期五（8月7日）报道，以色列“反对拘留儿童的家长组织”从以色列监狱管理局取得的数据显示，目前遭以色列“行政拘留”的巴勒斯坦未成年人，已从2025年1月的103人增至2026年3月的191人。遭“行政拘留”超过一年的巴勒斯坦未成年人，也从2025年3月的六人增至2026年3月的50人。

报道说，“行政拘留”越来越成为以色列关押巴勒斯坦未成年人的方式。2025年初被以色列关押的巴勒斯坦未成年人中，约三分之一遭“行政拘留”，到2026年3月，这一比例已接近一半。

“反对拘留儿童的家长组织”说，遭以色列“行政拘留”者可能在未受指控或审判的情况下被无限期羁押。“许多未成年人在夜间突袭住宅的行动中被捕，在没有父母或律师在场的情况下接受审讯，并在军事法庭受审”，在被捕和羁押期间还面临饥饿、暴力、孤立和与家人分离的困境。

组织执行主任卡梅尔说，这些数据“令人担忧”，以色列仅凭秘密证据，就把越来越多巴勒斯坦未成年人关押在“严酷环境”中。

以色列监狱管理局数据显示，目前共有3198名巴勒斯坦人遭以色列“行政拘留”，其中绝大多数来自约旦河西岸。这一数字不包括以哈新一轮冲突以来，被以方关押并归类为“非法战斗人员”的巴勒斯坦人。