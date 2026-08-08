美国总统特朗普宣布，联邦政府将向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元（约38亿新元），推动美国扩大国内生产，加强国家安全并促进相关产业发展。

路透社报道，特朗普星期五（8月7日）在国务院举行的圆桌会议上，向200多名矿业高管、教育工作者、投资者和政界人士说：“我们正在重塑美国作为世界矿产超级大国的应有地位。”

圆桌会议旨在支持美国矿业发展。特朗普说，美国矿业近年来没有受到华盛顿足够重视。美国内政部长伯格姆、国务卿鲁比奥、商务部长卢特尼克以及国家安全委员会官员科普利（David Copley）出席会议。

特朗普宣布一系列投资计划，包括美国国防部战略资本办公室（OSC）向锂离子电池零部件制造商Sila Nanotechnologies提供14亿美元有条件贷款；向钪矿商Sunrise Energy Metals提供4亿美元有条件贷款；以及向磁体开发商Niron Magnetics提供1.5亿美元有条件贷款。

此外，路透社早些时候报道，美国进出口银行将向西水资源（Westwater Resources）、全球先进金属（Global Advanced Metals）、5E先进材料（5E Advanced Materials）提供5800万美元的贷款。

白宫需要关键矿产来补充因伊朗战争而减少的武器库存，并降低美国对中国供应链的依赖。特朗普说：“关键矿产是美国实力的原材料，为先进武器、汽车等各种产品提供动力。我们希望这些关键资源能在美国本土开采、提炼和加工。”

几名出席圆桌会议的企业高管也向特朗普送上礼物。深海开采公司“美国海洋矿业”（American Ocean Minerals）董事长阿尔巴尼斯（Tom Albanese）送给特朗普一块金质海底结核模型。公司正寻求从太平洋海底开采这种结核。特朗普去年曾说，他可能绕过联合国支持的国际海底管理局，自行发放国际海底采矿许可证。

稀土公司MP Materials首席执行官利廷斯基（Jim Litinsky）则送给特朗普一些磁铁。这些磁铁由公司位于得克萨斯州的工厂生产，供应通用汽车。五角大楼也向MP Materials提供资金支持。

五角大楼官员和国防企业称，稀土、钨（tungsten）、锗（germanium）、钪（scandium）等矿物供应，对于制造精确制导导弹、战斗机、装甲车、红外传感器以及其他先进武器系统至关重要。