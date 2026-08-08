美国参议院星期五（8月7日）以压倒性票数通过一项搁置一年多的制裁俄罗斯法案，众议院将在未来几周审议这项由已故共和党参议员格雷厄姆力推的法案。

路透社报道，法案旨在加大对莫斯科的经济压力，并纳入美国总统特朗普寻求扩大对伊朗制裁的措施。

格雷厄姆于7月11日因突发心脏疾病去世。他在去世前一天到乌克兰首都基辅会见乌克兰总统泽连斯基，讨论美国国会继续支持乌克兰的相关法案。俄乌战争爆发以来，格雷厄姆一直是乌克兰的坚定支持者。

参议院星期五以86票赞成、11票反对通过《2026年林赛·格雷厄姆制裁俄罗斯和伊朗法案》。法案将制裁俄罗斯官员，并授权对中国、印度及其他国家征收高额关税，以减少这些国家对俄罗斯石油和天然气的依赖。

这项法案于2025年首次提出，但由于特朗普反对，参议院共和党领袖此前一直没有将法案提上议程。特朗普第二任期以来，一直主张由白宫掌握制裁决定权，而不是由国会主导。

乌克兰驻华盛顿大使馆发表声明，对制裁法案通过表示欢迎，并称之为“加强对俄施压的及时且重大的举措”。

不过，法案在参议院获得压倒性支持，并不意味着能顺利通过众议院。一些议员和行业人士担心，赋予特朗普新的关税权力可能会增加美国进口商和消费者的成本，同时也会使共和党人面临政治反弹。