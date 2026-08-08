知情人士说，美国五角大楼计划在今年年底前对正在建设的“金穹”天基导弹防御系统进行首次测试，并于2027年进行飞行测试。

今年4月，美国太空部队宣布与包括太空探索技术公司（SpaceX）、洛克希德·马丁公司在内的12家公司签订合同，研发“金穹”系统（Golden Dome）的天基拦截器。

彭博社星期五（8月7日）报道，研发阶段计划进行一次地面测试、两次拦截器飞行测试，以及预计于2029年进行的目标拦截测试。

报道引述匿名消息人士说，若拦截器地面测试在今年年底前顺利完成，美国政府将向相关企业支付6000万美元（约7668万新元）。美国太空部队预计从2030年起，向通过最终测试的团队采购相关系统。

2025年5月，美国总统特朗普发布“金穹”天基导弹防御系统发展规划。特朗普说，“金穹”将与美国现有的导弹防御能力整合，一旦完全建成，将能拦截从世界其他地方甚至太空发射的导弹，整个系统将耗资约1850亿美元。特朗普称系统计划在三年内“全面运转”。

白宫最初估算整个系统需要1750亿美元，五角大楼过后更新数字为1850亿美元。国会预算办公室等独立机构估计，20年内的总长期成本可能高达1.2万亿美元。