西班牙与意大利的非法移民争端持续之际，西班牙政府星期五（8月7日）宣布，将对来自同属申根区的意大利旅客恢复临时边境检查，以回应意方拒绝取消针对西班牙旅客的类似措施。

路透社报道，西班牙政府发表声明说，从星期六（8月8日）午夜起对，来自意大利的航班和船只实施边境管制，直至9月7日。

西班牙政府说，鉴于来自意大利“持续不断的非法移民压力”，将对来自意大利的旅客，以及经意大利入境的其他国家旅客进行护照、国籍和签证检查。

声明说，此举符合《申根边境法》，属于“相称且必要”的对等回应，旨在维护西班牙公民权益和申根区正常运行。

西班牙政府当天早些时候说，意大利政府8月1日在未事先通知的情况下，单方面恢复针对来自西班牙旅客的边境检查，相关措施“不公正、具有歧视性，不符合欧盟利益”，也违反《申根边境法》。西班牙政府要求意方取消相关措施。

7月30日及31日，数万名非法移民从海路或翻越边境围栏涌入西班牙在北非的飞地休达，引发西班牙近年来最严重的边境移民危机。

意大利总理梅洛尼7月31日晚说，意大利政府决定暂停与西班牙之间的申根自由通行机制，恢复边境检查。西班牙政府对此回应说，近日非法进入休达的人员无法自由进入申根区，因为休达实行特殊制度，前往西班牙本土仍须接受警方检查。目前，几乎所有进入休达的非法移民都已返回摩洛哥。

休达位于非洲西北部、直布罗陀海峡附近的地中海沿岸，与摩洛哥接壤。