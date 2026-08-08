美国财政部长贝森特认为，随着地缘政治局势变化，今后越来越多能源运输将绕过霍尔木兹海峡，这条海峡将逐步失去战略重要性。

新华社报道，贝森特日前接受美国亚利桑那州地方电视台采访时说，鉴于伊朗试图控制霍尔木兹海峡这条咽喉要道，海峡将无法回到过去的状态。他说，未来两年，这条海峡将变成一片普通水域，逐步不再那么重要。

贝森特说，经由霍尔木兹海峡运输的能源中，有超过50%甚至70%今后将逐步改由地下管道输送。

贝森特此前也多次表达类似观点，认为霍尔木兹海峡作为全球能源运输咽喉的地位将被削弱。

在他看来，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等波斯湾国家扩建和改造输油管道，以及升级绕过海峡的管道和陆路运输网络，将在很大程度上取代过去通过油轮穿越海峡的运输方式。

公开数据显示，目前波斯湾国家绕行霍尔木兹海峡的管道运输能力，仍远不足以完全替代通行海峡的运输模式。

伊朗战争爆发前，每天约有超过2000万桶石油通过海峡运输，而目前沙特和阿联酋管道每天可运输约470万桶石油。

不过，当前部分国家正在修建绕行霍尔木兹海峡的能源基础设施，以降低对海峡通道的依赖。如阿联酋正在建设新的管道项目，预计2027年开始运行。

分析人士说，美以伊朗战争爆发前，通过霍尔木兹海峡运输的不仅有石油，还包括液化天然气、化肥等石化产品。这些产品的运输很难或无法用管道替代。

另外，绕开霍尔木兹海峡并不意味着绕开地缘政治风险。因此，尽管霍尔木兹海峡在全球能源运输中的地位可能被削弱，但认为海峡战略地位将完全被取代仍为时尚早。