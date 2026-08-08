获美国总统特朗普公开力挺的哥伦比亚当选总统德拉埃斯普列亚，星期五（8月7日）宣誓就职。

彭博社报道，德拉埃斯普列亚（Abelardo de la Espriella）在哥伦比亚西南部城市卡利举行的就职仪式上说，新政府将很快公布毒品恐怖组织名单，并加大打击毒品犯罪的力度。

这名48岁的律师主张以铁腕手段整治治安，并大幅削减公共开支。他说，新政府将把恢复国家安全和政府权威作为重点，要求武装部队和警察打击所有犯罪团伙，并通过根除非法作物等措施打击毒品犯罪。

德拉埃斯普列亚接替了哥伦比亚首位左翼总统佩特罗。

佩特罗曾多次质疑德拉埃斯普列亚以微弱优势击败左翼执政联盟候选人塞佩达（Ivan Cepeda）的合法性，并拒绝出席他的就职典礼。

特朗普6月2日在社媒平台Truth Social贴文称：“这个选举结果对哥伦比亚的未来及哥伦比亚与美国的关系至关重要。”

哥伦比亚全国选举委员会6月24日确认，根据“正式审查计票”结果，来自极右翼政治团体“祖国捍卫者”的独立候选人德拉埃斯普列亚以微弱优势当选哥伦比亚新任总统。

哥伦比亚总统任期四年，由人民直选产生。根据哥伦比亚宪法，总统只能任职一届，不得连任。