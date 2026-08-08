美国特朗普政府计划向哥伦比亚新政府提供10亿美元（约13亿新元）安全援助。

路透社报道，获美国总统特朗普公开力挺的哥伦比亚新总统德拉埃斯普列利亚（Abelardo de la Espriella），星期五（8月7日）宣誓就职。他在就职仪式上承诺打击犯罪并振兴经济。

美国国务院同一天发表声明说：“作为这一重新确立伙伴关系的基石，美国将与国会合作提供10亿美元，作为一项安全方案的一部分，以支持德拉埃斯普列利亚政府实现我们的共同目标。”

特朗普在哥伦比亚总统选举期间，公开表态支持德拉埃斯普列利亚。

美国国务院说，特朗普政府欢迎哥伦比亚加入“美洲之盾”（Shield of the Americas）。这是由特朗普创立、由右翼领导人组成的一个军事联盟，旨在打击毒品走私。

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特朗普已经加强美国在拉丁美洲的存在和影响力。

今年1月3日，特朗普下令美军对委内瑞拉首都加拉加斯等地发动大规模突袭，强行把委内瑞拉总统马杜罗和夫人抓捕到美国，并以毒品恐怖主义等罪名提控两人。

特朗普还下令美军多次袭击加勒比海和东太平洋的“贩毒船”。美国媒体称，美军至少向67艘“贩毒船”开火，已造成200多人死亡。

美国和世界各地的维权人士称此类行动非法、带有帝国主义色彩，等同于法外处决；特朗普则将这些行动辩称为打击毒品走私和非法移民的举措。

此前，哥伦比亚首位左翼领袖佩特罗担任总统时，因一系列问题与特朗普公开交恶。佩特罗曾因美国盟友以色列对加沙地带的袭击，指责特朗普是“种族灭绝帮凶”，并呼吁对美国在加勒比海域袭击船只的行动提起“刑事起诉程序”。

佩特罗也对特朗普在哥伦比亚选举期间为德拉埃斯普列利亚背书表示谴责。