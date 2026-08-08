（华盛顿综合电）美国总统特朗普再次威胁罢免美国联邦储备局理事库克，使特朗普和美联储围绕人事与货币政策独立性的冲突持续升级。

白宫本周致函库克（Lisa Cook），说特朗普正考虑将她免职，要求她在三周内就涉嫌房屋抵押贷款欺诈的指控作出回应，还指她可面对最高30年监禁的刑罚。

库克的律师星期五（8月7日）发表声明，驳斥白宫的指控“毫无根据”，强调白宫“没有充足理由将她免职”。律师表明将“挑战白宫的最新借口，以守护库克的职位和美联储的历史角色”。

库克是美联储历史上首位黑人女性理事。特朗普去年试图以涉嫌抵押贷款欺诈为由开除她，开创了美国总统寻求开除美联储理事的先例。库克否认指控，称特朗普是因为不满双方在利率与货币政策上的分歧而借故打压。

联邦最高法院今年6月裁决阻止特朗普这么做，但表明是基于程序理由，并未就库克是否构成特朗普所指的“严重过失”和“欺骗和潜在犯罪行为”作出实质判决。

宾夕法尼亚大学法律系教授康迪—布朗（Peter Conti-Brown）告诉路透社，最高法院的判决是基于程序，因此特朗普“以这种方式干预美联储并不让人意外”。

“任何党派的美联储观察家都看得出这背后的动机，明白这不过是找托词。”

哈塞特：沃什上任后常与特朗普谈论经济

特朗普此前多次抨击美联储前主席鲍威尔未及时降息，并一度威胁要将他解职。他任命的新主席沃什5月中上任以来维持利率不变，特朗普随后将施压重点转向前总统拜登任命的其他美联储理事。

白宫国家经济委员会主任哈塞特星期五接受彭博电视访问时说，沃什上任后，特朗普经常和他通电话讨论经济形势。

按华府与央行的互动惯例，沃什的主要对接人是财长贝森特和哈塞特。特朗普和沃什经常通话实属不寻常，引发市场对总统试图影响央行决策的顾虑。

不过哈塞特强调，他很肯定特朗普不会在利率决策上向沃什施压，“特朗普尊重美联储的独立性”。