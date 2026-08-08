美国代司法部长托德·布兰奇（Todd Blanche）在参议院投票中获共和党人支持，以微弱优势确认成为司法部长。

彭博社报道，参议院星期六（8月8日）的投票结果为50比49票，此次投票结束了长达数周的关于特朗普选择其前私人律师领导司法部的风波。

共和党参议员中，缅因州议员苏珊·柯林斯（Susan Collins）和阿拉斯加州议员丽莎·穆尔科斯基（Lisa Murkowski）与民主党人一起投了反对票，并表示将反对布兰奇的任命。

而另一名共和党参议员、路易斯安那州参议员比尔·卡西迪（Bill Cassidy）星期五宣布支持布兰奇，为特朗普的提名人选出任司法部长投下了关键一票。

布兰奇当选后在社交媒体X上发文说，对于特朗普总统信任并委任他担任司法部长、领导这个伟大的国家深感荣幸。他也向参议院以及“司法部那些尽职尽责的公职人员”表示感谢。

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现年52岁的布兰奇自今年4月以来一直担任代理司法部长。在进入政府部门前，他曾作为特朗普的私人律师参与多起刑事审判。为此，特朗普提名布兰奇出任司法部长，引发了他第二任期内最具争议的内阁人事任命之争。

今年4月，特朗普因前司法部长帕姆·邦迪（Pam Bondi）在执行施政纲领过程中屡屡失职，将他解雇。