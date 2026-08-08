（华盛顿综合电）面对中东冲突引发的弹药库存消耗以及新型无人机威胁的压力逼近，美国五角大楼正多管齐下重塑防空体系，包括采购反无人机激光系统、推进“金穹”导弹防御系统等计划，全面加强保护美国的天空。

消息人士透露，美国陆军将采购价值至少4亿美元（约5.11亿新元）的反无人机激光武器。这套系统配有人工智能，能够追踪和识别中小型无人机，协助操作员利用高能激光摧毁无人机。

这显示五角大楼正寻求以更经济、更可持续的方式，击落大批来袭的中小型无人机。乌克兰战争和伊朗战争已消耗大量拦截导弹，五角大楼须耗费大量资金和时间填补库存。

除了反无人机系统，五角大楼也在加速扩大进攻型无人机生产。战争部长赫格塞斯去年指示五角大楼加快无人机产能建设，以确保美军在无人机战场的绝对主导权。

彭博社周五（8月7日）引述消息人士报道，五角大楼计划在今年底前，对建设中的“金穹”（Golden Dome）导弹防御系统进行首次地面测试，2027年进行导弹拦截器飞行测试，2029年进行目标拦截击落测试。

美国太空部队今年4月宣布与太空技术探索公司（SpaceX）、安杜里尔工业公司（Anduril Industries）和洛克希德·马丁等12家国防公司签订合同，研发“金穹”系统的天基导弹拦截器。它是一种以每秒数千米的速度绕地球飞行的航天器，可追踪、探测并在几分钟内击落来袭的弹道导弹。

美国总统特朗普去年5月公布“金穹”防御系统计划。“金穹”将与现有的导弹防御能力整合，建成后将能拦截从全球任何地方甚至太空发射的导弹，整个系统将耗资约1850亿美元。

美陆军开放测试场予私企使用

另一方面，美国陆军宣布向私营企业开放五个军事测试场，用于测试无人机、反无人机技术、远程导弹、低成本防控拦截弹和其他武器。这五个测试场有四个在美国本土，一个在海外。

陆军希望让国防企业能够更便利地使用军事设施测试关键武器技术。

陆军发声明说，他们将在9月举办一场活动，通过模拟乌克兰战场的电子战环境，协助国防企业测试无人机及反无人机系统。