美国国会参议院通过一项临时拨款法案，将资助联邦机构运作至12月11日。此举旨在避免11月国会期中选举前几周，联邦政府因缺资金而停摆。

参议院星期六（8月8日）以90票赞成、6票反对的投票结果通过了这项法案。法案将确保美国政府从10月1日新财年开始到12月11日期间正常运转。法案避开了总统特朗普提出的为伊朗战争提供紧急资金以及一项备受争议的选民身份识别提案。

路透社报道，同样由共和党控制的众议院上个月也通过了一项短期拨款法案。接下来，参众两院必须在9月30日现行资金到期前解决双方版本的分歧，才能把法案递交总统签署生效，那距离11月3日的国会选举不到五周。

民主党人指出，与众议院版本相比，参议院的版本将阻止特朗普政府将其他项目的资金重新分配给边境安全项目。参议院的版本还包含允许调整住房和食品援助项目资金的条款。

参议院的法案还将暂时阻止白宫预算办公室实施一项新规，新规将赋予政治任命官员控制数千亿美元赠款资金的权力。