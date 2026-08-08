德国西部一处军事基地上空发现两架无人机。这距离德国东部莱比锡的哈勒机场跑道附近发现无人机，只过去了两天。

路透社报道，德国武装部队发言人星期六（8月8日）称，无人机于星期四（6日）晚10时左右（新加坡时间星期五凌晨4时）出现在北莱茵-威斯特法伦州（North Rhine-Westphalia）梅赫尼希（Mechernich）的军事基地，基地距离比利时边境约35公里。

德国确认发现无人机后，宪兵立即部署到位，并将此事移交给附近奥伊斯基兴镇（Euskirchen）警方。发言人说，警方正在进行调查，但未透露细节。

据德国媒体报道，位于梅赫尼希的德国联邦国防军基地拥有一个高度安全的地下仓库，用于存放军用设备和零部件，同时也是负责维护美国“爱国者”防空系统的人员基地。

星期二（4日），一架装载爆炸物的无人机在德国东部莱比锡的哈勒机场（Leipzig/Halle Airport）跑道附近现踪。据德国媒体报道，发现无人机的地点是民用货运和北大西洋公约组织后勤枢纽，靠近几架乌克兰安东诺夫An-124运输机。

莱比锡无人机事件再次引发了人们对无人机侵入北约成员领空的担忧，并加剧人们对德国等北约战略成员国是否已做好应对新安全威胁准备的辩论。