日本国防部定于月底提交的下财年预算申请提前曝光，达约8.9万亿日元（约720亿新元），是历来最高。有高官透露，若加上各种追加开支，国防总预算最终可能达到10万亿日元。

日本共同社和《朝日新闻》星期六（8月7日）引述消息报道，国防部2027财年的初步预算申请为8.9万亿日元。由于当局将在年底对三份有关安保的文件进行修订，因此提案尚未列入一些项目的具体额度，最终确定的国防预算相信会比提案更高。

例如，提案虽列明五年内要增添共12艘驱逐舰，但未具体说明金额。

一位匿名日本政府高官透露，国防预算最终可能达到约10万亿日元。他还说，日本扩大防务预算将增加国家财政负担，并极可能引发东亚军事竞赛。

据报道，国防部申请的预算金额是根据2022年通过的《防卫力整备计划》计算得出。这份文件将2023至2027财年的国防开支定为43万亿日元。

预算的主要支出包括大量采购价格低于防空导弹的无人机，尤其是引入拦截无人机，以应对自爆型无人机等“新型作战方式”。当局的目标是结合高功率激光和微波技术的研发，构建更强的防空网。

新预算的另一个重点是善用人工智能（AI）辅助自卫队的指挥与决策。这包括建设能够存储大量机密信息的云平台、用AI分析庞大数据，从而加速军情分析，提升指挥与决策效率。

部署长射程导弹，包括射程约1000公里的25式陆基反舰导弹，以加强反击敌方基地的能力也被列入预算中。

据初步预算申请，日本国防部也将增设一些新机构，包括管辖与他国防务合作的“国际政策局”，并且考虑建立专责机构以促进防卫装备出口、推动有关生产线国有化等。

为解决兵源问题，当局也计划在2027年设新机构，专门照顾退役军人及家属的福祉，为退役人员提供职业发展支持。此举旨在提升自卫队的社会地位，吸引新兵。

即将修订的“安保三文件”涉及日本现有军事方针以及军备采购，原定明年修订，但首相高市早苗去年10月上台后宣布提前进行。她当时解释，安全环境已变化，日本必须做出调整，包括采纳新的作战方式，从根本上加强国防力量。

日本的国防开支在2022年约5.4万亿日元，之后每年平均增长约1万亿日元。今年4月通过的2026年度预算，包括驻日美军整编相关经费等，约为9万亿日元。

日本长期遵守防务开支不得超过国内生产总值（GDP）1%。2022年底通过的安保三文件则列明要在2027财年实现防卫开支占GDP的2%。《朝日新闻》指出，若加上追加预算，2025年的国防开支已达11万亿日元，提早两年达标。