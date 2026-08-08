（华盛顿／利雅得综合电）美国官员周五（8月7日）透露，伊朗和阿曼在霍尔木兹海峡问题上取得进展，双方可能很快达成协议，重新开放这条全球关键水域，有望恢复受美伊战争干扰的石油出口。

美国官员说，只要伊朗与阿曼宣布恢复霍尔木兹海峡的商业航运且不再设置障碍，美国将相应解除对伊朗港口的封锁。不愿具名的官员强调，美国的解封行动将“以实际履约情况为依据，取决于伊朗是否落实承诺”。

伊朗外交部副部长加里巴巴迪周三（5日）已证实，伊朗和阿曼的协议已接近敲定，未来将在霍尔木兹海峡建立一种“不同于过去60年的全新通行模式”。

美伊双方曾在6月中签署谅解备忘录并短暂重开霍尔木兹海峡，双方后来再起冲突，伊朗再次关闭海峡，近期则同阿曼密集谈判海峡问题。

美财长：陆路管道升级 海峡战略重要性将大不如前

美国财长贝森特日前接受亚利桑那州地方电视台访问时指出，随着地缘政治局势演变，未来将有超过五成甚至高达七成的能源运输改由地下及陆路管道输送，绕过霍尔木兹海峡。

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贝森特说，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等国正在大幅扩建并升级绕过海峡的管网，这些会在很大程度上替代以往通过油轮穿越海峡的运输方式。

贝森特认为，霍尔木兹海峡将逐渐失去战略重要性，更指这道海峡未来两年将变成一片普通水域，变得不再那么重要。

防范中东战火蔓延 沙巴土签集体防务协定

面对美伊战火持续扩散的风险和伊朗导弹袭击的潜在威胁，沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其周五在麦加签署联合防务协议，以加强集体威慑力量。

根据协议，任何针对三国中任何一国的武装攻击，将被视为对三国的共同攻击。土耳其发声明强调，协议完全出于防御目的，不针对任何特定国家。

另一方面，美国内部对美伊战争的延烧深感担忧。美国有线电视新闻网（CNN）引述三名知情者报道，美国参谋首长联席会议主席凯恩过去几周已私下向总统特朗普的高层顾问表明，美军单靠空中打击力量无法达成特朗普设定的政治目标，进一步升级军事行动恐适得其反，美国必须积极寻找退出这场战争的途径。

凯恩的发言人回应CNN报道说，不会对参谋首长联席会议主席与总统或内阁成员之间的机密沟通置评，也不对那些不知情的消息人士所作的匿名描述置评。