无人机侵入保加利亚 在罗马尼亚边境天然气管道附近爆炸
保加利亚总理拉德夫8月8日宣布，有一架无人机坠毁在靠近罗马尼亚的边境地区，距离跨巴尔干天然气管道的压缩站仅1000米。图为拉德夫7月8日在土耳其安卡拉举行的北大西洋公约组织领导人峰会期间发表讲话。 （路透社）
一架无人机从罗马尼亚进入保加利亚领空后，在靠近连接土耳其和乌克兰的跨巴尔干（Trans-Balkan）天然气管道附近爆炸。
法新社报道，保加利亚总理拉德夫星期六（8月8日）宣布消息时，没有说明这架无人机的来源，并说当局尚不清楚其型号。此次爆炸未造成人员伤亡。
拉德夫在政府通过社交媒体发布的一段视频中说：“无人机在保加利亚东北部黑海沿岸的卡尔达姆（Kardam）边境口岸附近爆炸，距离跨巴尔干天然气管道的压缩站仅1000米。”
拉德夫说，这是保加利亚首次发生这类事件。罗马尼亚和保加利亚均未识别出这架无人机。
他说，无人机坠毁在卡尔达姆一片向日葵田中，无人机携带的爆炸物数量“相当可观”。
延伸阅读
罗马尼亚首次击落犯境无人机
拉德夫在内阁安全委员会召开的一次特别会议后说，罗马尼亚边防警察录下了无人机的声音，随后保加利亚边防警察巡逻队发现“一声巨响，伴随着滚滚黑烟”。
他指出：“有一点可以肯定：鉴于无人机的声音从远处就能听到，而且会产生如此滚滚黑烟，证明它携带了大量的爆炸物。”