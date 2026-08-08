一架无人机从罗马尼亚进入保加利亚领空后，在靠近连接土耳其和乌克兰的跨巴尔干（Trans-Balkan）天然气管道附近爆炸。

法新社报道，保加利亚总理拉德夫星期六（8月8日）宣布消息时，没有说明这架无人机的来源，并说当局尚不清楚其型号。此次爆炸未造成人员伤亡。

拉德夫在政府通过社交媒体发布的一段视频中说：“无人机在保加利亚东北部黑海沿岸的卡尔达姆（Kardam）边境口岸附近爆炸，距离跨巴尔干天然气管道的压缩站仅1000米。”

拉德夫说，这是保加利亚首次发生这类事件。罗马尼亚和保加利亚均未识别出这架无人机。

他说，无人机坠毁在卡尔达姆一片向日葵田中，无人机携带的爆炸物数量“相当可观”。

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拉德夫在内阁安全委员会召开的一次特别会议后说，罗马尼亚边防警察录下了无人机的声音，随后保加利亚边防警察巡逻队发现“一声巨响，伴随着滚滚黑烟”。

他指出：“有一点可以肯定：鉴于无人机的声音从远处就能听到，而且会产生如此滚滚黑烟，证明它携带了大量的爆炸物。”