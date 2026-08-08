匈牙利执政党蒂萨党宣布，提名前最高法院院长安德拉什·巴卡（Andras Baka）为总统候选人。

蒂萨党（Tisza party ）星期六（8月8日）发表声明说，该党国会党团通过秘密投票，从三名候选人中选出现年73岁的巴卡为总统候选人。

新华社报道，匈牙利法律规定，总统候选人提名需获得199名议员中至少五分之一的支持。由于前总理欧尔班领导的青年民主主义者联盟及其联盟伙伴基督教民主人民党抵制本次选举，极右翼政党“我们的祖国”运动议员人数不足，预计巴卡将成为本次总统选举的唯一候选人。

匈牙利国会将于11日对这个提名进行投票表决。在11日的投票表决中，巴卡如能获得三分之二以上议员支持即可当选。蒂萨党在国会拥有超三分之二多数议席，因此巴卡当选可能性较大。

公开资料显示，巴卡于1991年至2008年担任欧洲人权法院法官，2009年起担任匈牙利最高法院院长。2011年，因公开批评当时青民盟政府推行的司法改革，他的任期提前终止，随后他继续在最高法院担任法官。

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根据匈牙利《基本法》第17次修正案，前总统舒尤克的任期于7月20日结束。国会须在30天内以无记名投票方式选举产生新总统。目前由国会主席福斯特霍费尔·阿格奈什暂时行使总统职权。