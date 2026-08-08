快速蔓延的野火席卷加拿大西部，迫使数千居民撤离家园，不列颠哥伦比亚省萨默兰区（Summerland）宣布进入紧急状态。

路透社报道，截至星期六（8月8日）清晨，鲍德山脉野火（Bald Range wildfire）已失控蔓延至约5000公顷的土地。不列颠哥伦比亚省野火服务处称，火灾起火点位于萨默兰以西约15公里处。

萨默兰区距离基洛纳（Kelowna）约45公里，区政府说，由于野火的影响，星期六区内停电，并向居民发布了饮用水煮沸通知。通知称，由于野火威胁，未经处理的水绕过水处理厂，流入了供水系统。

其他地区也在本周早些时候发布了疏散令。

包括安大略省和魁北克省在内的加拿大多个地区，今年都遭受了火灾的侵袭，炎热干燥的天气助长了茂密森林地区的野火蔓延。加拿大已获得墨西哥、澳大利亚、新西兰和法国的援助，共同应对火灾。

在不列颠哥伦比亚省，炎热干燥的天气增加了新火灾发生的风险，闪电也可能引发残余火点。省政府还发布了39项疏散令以及49项警报，并已部署约1500名消防人员。