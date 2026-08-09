美国副总统万斯说，美国目前在解决伊朗战争问题上仍处于“博弈中段”，美方正在努力了解伊朗是否愿意作出必要的长期改变，改善与美国的关系。

万斯星期六（8月8日）告诉美国福克斯新闻：“伊朗战争还未结束，但显然已不在开局阶段，而是进入博弈中期。美国正在运用外交、经济、军事等所有可用手段，确保为美国人民争取最佳结果。”

他也表明，过去几天的美伊谈判取得进展，但德黑兰尚未满足特朗普政府的所有要求。美国仍然专注于确定伊朗是否愿意作出可能改善两国关系的长期改变，如果伊朗不愿意，美方会继续施压。

“问题在于，他们是否有这个能力，他们的体制是否有能力提供我们满意且需要在谈判中得到的东西。这点还有待观察，但我认为我们过去几天取得了一些进展。”

他还说，美方努力通过与伊朗对话，最大限度地提高经由霍尔木兹海峡运输的石油和天然气运量。

伊朗媒体报道，伊朗外长阿拉格齐星期六说，伊朗与阿曼接近达成协议，但并不意味着重新开放霍尔木兹海峡，“海峡的开放还取决于其他条件，包括美国违反谅解备忘录应作出赔偿”。