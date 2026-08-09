（华盛顿综合电）美国前总统拜登的次子亨特透露，父亲的前列腺癌进一步扩散，给他带来了很大的痛苦。

亨特在英国广播公司（BBC）星期五（8月7日）播出的访问中说，父亲现在健康状况不太好，尽管已接受治疗，但癌细胞还是转移到了骨骼和其他部位。

他说：“这非常痛苦，在许多方面让他变得虚弱，但他仍在公开活动。他正继续做自己想做的事……他对这个国家怀有如此坚定的信念。”

亨特在访问中不时显得情绪激动，并坦言看父亲饱受病痛折磨令他非常难过。

亨特还谈到拜登2024年签署赦免令，让自己免于因非法持枪和税务罪被判刑入狱的争议决定。

他为拜登辩护称：“如果父亲没有为了我这么做，你们会怎么看待他呢？”但他也承认，这对国家或拜登的政治遗产来说都不是好的选择。

拜登发言人拒绝就此次访问置评。

现年83岁的拜登是于2025年5月，即卸下总统职务四个月后透露，自己确诊患有侵袭性前列腺癌，癌细胞已扩散至骨骼。

拜登发言人过后于同年10月说，拜登正在接受放射和激素治疗。

拜登多年来一直倡导癌症研究。2015年，他的长子博因脑癌逝世，拜登本人也曾于2023年和2025年接受切除皮肤癌细胞的手术。