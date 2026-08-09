（安卡拉综合电）土耳其外长费丹说，土耳其、沙特阿拉伯和巴基斯坦签署的联合防务协定，实质上与北约第五条款规定的集体防卫机制相同；他同时强调，这项协定并非针对伊朗。

土耳其、沙特和巴基斯坦星期五（8月7日）在沙特麦加签署《麦加联合防务协定》。根据三国联合声明，这项协定旨在加强针对任何侵略行为的集体威慑，并表明对三国中任何一方的武装攻击将被视为对所有三国的攻击。

费丹星期六（8日）说，这一新联盟并非针对伊朗或任何其他国家，而是旨在共同承诺维护这三个盟国的安全。一旦遭遇袭击，盟国将通过协商决定所需支持的程度、形式和具体安排；但在成员国未受攻击的情况下，联盟不会将任何国家视为威胁。

费丹也说，联盟应继续发展壮大，已有更多国家表达加入意愿，埃及很可能在下一阶段加入。

美国有线电视新闻网（CNN）的分析指出，波斯湾地区对美国能否继续保障石油大国安全的疑虑日益加深，而这项协定在既有的美国－沙特安全伙伴关系之外，为沙特构筑起一道坚实的防线。

土耳其拥有北约内部规模仅次于美军的兵力，巴基斯坦则是唯一具备核威慑力的回教国家。两大强国的加入不仅显著提升了沙特的威慑力，也构建起一条统一的逊尼派军事阵线，以应对来自伊朗的严峻威胁。

对此，伊朗议会国家安全与外交政策委员会成员雷扎伊在社媒上发文表达不满：“沙特方面应该明白，与土耳其和巴基斯坦签署一纸协定，并不能为他们带来安全，正如数十年来单方面依赖美国也未能做到这一点。”

星期天（9日），获伊朗支持的胡塞武装声称袭击了沙特阿美公司（Aramco）位于沙特境内的吉赞（Jazan）炼油厂；此前，沙特当局已报告有关设施发生火灾。