沙特阿拉伯一座靠近也门边境的炼油厂星期天（8月9日）清晨发生大火，所幸消防员已扑灭火势，无人员伤亡。也门胡塞武装称，使用无人机攻击了这座炼油厂。

路透社报道，起火的炼油厂属于沙特国有石油公司沙特阿美，位于红海沿岸的吉赞（Jazan），当地靠近也门边境。

沙特阿拉伯能源部星期天早上说，消防员已扑灭大火，无人员伤亡。

胡塞武装军方发言人当天下午称，使用无人机精准打击了这座炼油厂，并称此次袭击是针对沙特入侵也门西北部领土所作出的回应。

这座炼油厂日产能为40万桶，由于此前已受到胡塞武装分子袭击，导致整体煤气化联合循环装置和储罐区受损，炼油厂已于7月27日关闭。

胡塞武装当时宣称袭击沙特阿美位于吉赞和另一红海港口延布的设施。外界担心这些行动会冲击红海航运和沙特石油基础设施，并扩大伊朗战争造成的能源混乱局面。

沙特阿美首席执行官阿明上周表明，近期对公司设施的袭击造成部分生产中断，但相信运营能够迅速恢复。他还强调，这些袭击没有造成实质性的运营或财务影响。