日本长崎市举行原子弹爆炸81周年纪念活动，市长铃木史郎表明，核武器是“绝对的恶，永远无法与人类共存”。首相高市早苗则重申，日本坚持无核三原则。

日本共同社报道，铃木史郎星期天（8月9日）在长崎市和平公园的纪念活动上发表讲话，强调核威慑的概念“极其危险且脆弱”。“核武器不是‘必要的恶’，而是‘绝对的恶’，永远无法与人类共存。”

他表明，尽管原子弹爆炸事件已过去81年，目前全球仍有超过1万2000枚核弹头。他对俄乌战争和中东冲突的不可预测性表示担忧，因为这些冲突都涉及核国家。

他还在讲话中敦促日本政府维护日本宪法所载的和平精神，“宪法体现了永远放弃战争的决心，以及日本的三项无核原则”。

高市早苗讲话前，遭到人群的短暂嘘声。她重申日本坚持不生产、不拥有、不允许拥有核武器的三项原则。

高市星期四（6日）在广岛原子弹爆炸81周年和平纪念仪式上，也发表坚持无核三原则言论，但被问及年底是否会对这三个原则进行调整时，没有明确表态。

她在长崎仪式上表明，日本承诺确保长崎成为最后一个遭受核攻击的地方，并肩负作为唯一在战争中经历过核毁灭恐怖国家的使命，将推动“务实且切实”的努力，建设一个没有核武器的世界。

她补充称：“让世界各国准确了解原子弹爆炸真相的重要性日益凸显。”

由于日本政界近期频现试图打破“无核三原则”的声音，高市在这个问题上的真正想法备受关注。

俄新社星期天报道，俄罗斯驻日本大使诺兹德廖夫表明，日本若推翻“无核三原则”，将引发地区其他国家的反应，并招致这些国家的反制。