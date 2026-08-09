（华盛顿综合电）美国官员透露，乌克兰承诺不针对某些非俄罗斯油轮，以及对哈萨克斯坦原油出口至关重要的黑海基础设施发动袭击。基辅已设立联络点，方便航运商沟通信息并确保安全通行。

彭博社报道指，这是美国政府高级官员与乌克兰领导层7月31日举行会晤后达成的协议，标志着在增加该地区石油运输量方面迈出具重大意义的一步。

根据协议，乌克兰承诺不针对国际石油运输公司“里海管道财团”（Caspian Pipeline Consortium，CPC）的基础设施，以及驶往该终端的非俄罗斯籍船只，前提是这些船只未受乌克兰制裁且未装载俄罗斯货物。

基辅也正在向航运商发布指引，明确哪些船只可能成为攻击目标。

乌克兰7月份在那一带打中几艘商船，导致黑海港口新罗西斯克（Novorossiysk）及哈萨克斯坦原油出口最主要的里海管道一度暂停石油装载，影响区域供应。

另一名知情官员透露，乌克兰正就商业航运安全相关的所有问题，与美国企业及特朗普政府保持密切联系。

自2022年俄罗斯发动入侵以来，乌克兰在战争中加大针对俄石油港口的打击力度，这些袭击导致装载作业中断，并因船东避开该区域而迫使部分业务停摆。

在这同时，土耳其外长费丹也呼吁俄罗斯和乌克兰暂停在黑海的袭击行动。

费丹星期六在采访中指出，俄乌在战争初期锁定港口和军舰为攻击目标，但现在商船也遭攻击。他警告，冲突已蔓延至整个黑海地区，呼吁“建立一种能够宣布暂停袭击的机制”。