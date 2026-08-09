伊朗外交部长阿拉格齐说，伊朗与美国目前并未进行谈判，且只要华盛顿仍在违反6月签订的临时停火协议，德黑兰就不会启动谈判。

据路透社报道，阿拉格齐星期天（8月9日）强调，目前两国并未进行直接谈判，而是通过中间人交换信息。

美国副总统万斯星期六接受福克斯新闻访问时则说，美国同伊朗正在对话，美伊冲突仍处于“博弈中段”。

万斯也说，过去几天的美伊谈判取得进展，但德黑兰尚未满足特朗普政府的所有要求。

阿拉格齐星期天重申，尽管伊朗与阿曼有关霍尔木兹海峡的协议已进入最后阶段，但这并不意味着重新开放霍尔木兹海峡。

伊朗最高国家安全委员会秘书祖尔卡德尔（Mohammad Baqer Zulqader）星期六（8日）通过官方媒体，列出重新开放霍尔木兹海峡的多项条件。

这些条件是：美国必须停止威胁伊朗；停止侮辱伊朗神圣不可侵犯的象征；停止对伊朗及其在黎巴嫩、巴勒斯坦领土、也门和伊拉克的盟友采取军事行动，并解除海上封锁；美国海空军撤出伊朗，赔偿两场战争造成的损失，解除对伊朗的制裁，以及无条件释放被冻结的伊朗资产。