（德黑兰/华盛顿综合电）伊朗就重开霍尔木兹海峡提出一系列先决条件，只有在美国完全接受这些条件之后，这条航运要道才会重新开放。

伊朗最高国家安全委员会秘书佐勒加德尔星期六（8月8日）通过官方媒体发表声明，列出重开霍尔木兹海峡的多项条件。他要求美国解除对伊朗的海上封锁和制裁，从伊朗周边撤出美军，支付战争赔款并解冻伊朗资产，同时停止针对伊朗地区盟友的攻击以及针对伊朗本国的威胁。

《纽约时报》报道指，特朗普政府不太可能同意这些要求，这令霍尔木兹海峡重新开放的希望变得渺茫。根据美国与伊朗6月达成的停火协议，只有在就伊朗核计划达成最终协议的情况下，对伊制裁才会全面解除。美方也表明，伊朗必须先承诺放弃高浓缩铀，才能动用被冻结的资金。

伊朗革命卫队发言人穆赫比星期天重申，伊朗当前的战略是保持对霍尔木兹海峡的控制，直至敌方接受伊朗的全部条件并承认失败。

穆赫比星期六警告美国不得干涉伊朗与阿曼或其他国家正在进行的谈判。

伊朗目前正在与阿曼就霍尔木兹海峡的法律机制、管理方式以及确定船舶通行路线进行谈判。但穆赫比直言，海峡是否重开“并不取决于伊朗与阿曼之间的谈判”。

伊朗外长阿拉格齐同日说，伊朗与阿曼确定新的航道不意味着重开霍尔木兹海峡。他也说，目前伊朗没有与美国进行任何谈判。

阿拉格齐星期六说，伊朗与阿曼“接近”达成协议，但是海峡能否重新开放还取决于其他条件，包括美国应就违反美伊谅解备忘录作出赔偿。6月签署的停战谅解备忘录仅维持不到一个月，美伊又重燃战火。

以色列国家安全研究所的伊朗问题专家齐姆特指出，穆赫比和阿拉格齐的言论显示伊朗与阿曼的谈判只是为了商讨未来如何重开霍尔木兹海峡，即便双方就海峡具体事宜达成一致，若美国不履行谅解备忘录中的承诺，包括解除对伊朗的海上封锁及恢复制裁减免进程，德黑兰将不会落实与阿曼达成的共识。

万斯：美伊冲突处于“博弈中段”

美国副总统万斯星期六接受福克斯新闻访问时说，美国同伊朗正在对话，美伊冲突仍处于“博弈中段”。他说，美国正在综合运用外交、经济和军事等一系列手段，以确保最终取得最好结果。

万斯说，美国当前最关注的是尽可能增加通过霍尔木兹海峡运出的石油和天然气数量，并正在观察伊朗是否愿意作出必要的长期改变，从而与美国建立更好的关系；如伊朗不愿意，美国会继续施压。

万斯还说，美方试图建立一套航行机制，确保过往船只能够安全通行，其中包括清除水雷，同时也需要伊朗方面承诺不向商船开火。