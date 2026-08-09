一项美国民间调查发现，不论是共和党还是民主党支持者，约六成的美国人支持加强对Meta等社交媒体公司的监管，特别是在针对未成年人保护的领域。

路透社与益普索（Ipsos）近期开展的网络调查显示，有61%的人认为社交媒体公司需要更强的监管。共和党支持者中，持这种观点的占62%，民主党支持者中则有71%，无党派人士中占比则相对少一些。

调查也显示，高达85%的受访者认为社交媒体会让儿童上瘾，且有害其心理健康。因此，有66%的受访者支持立法要求社媒公司使用年龄验证工具，确保16岁以下的儿童不能接触到平台内容。

目前，Meta和YouTube等科技巨头正面临严峻的法律与立法压力。其中，Meta因涉嫌故意设计让青少年上瘾的产品而遭到多州起诉，若败诉可能面临高达1.4万亿美元（约1.79亿新元）的罚款。

此前，新墨西哥州法院已判处Meta支付5亿6700万美元，用于青少年心理健康基金。

虽然科技行业团体以“侵犯言论自由”为由起诉阻挠，但已有十多个州立法限制未成年人使用社交媒体。

不过，尽管心存担忧，美国人对社交媒体依然爱恨交织：70%的人认为使用社交媒体很有趣，但52%的人承认自己每天花在上面的时间过多。

这次民调采取线上调查模式，共访问4505名美国成年人。