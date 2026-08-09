日本首相高市早苗在长崎遭原子弹爆炸81周年和平纪念仪式上，对反核立场含糊表态，只以描述现状的表述形容日本“正在坚持无核三原则”、“正在推进无核武世界”，引发国内反核势力担忧政府的无核立场正在松动。

同场活动上，长崎市长铃木史朗则在和平宣言中，将核武器定位为“绝对的恶”，“人类与核武永远无法共存”，促日本政府“推动转向不依赖核武器的安全保障政策”，大力呼吁大国废核，誓“让长崎成为最后一个遭原子弹轰炸的地方”。

长崎星期天（8月9日）举行核爆81周年和平纪念仪式。二战末期8月9日，美国对广岛投下原子弹的第三天，也向长崎投下原子弹。每年的这一天，长崎市都会在原子弹爆炸地点松山町和平公园内举行“长崎原子弹爆炸遇难者纪念仪式”。今年共有98个国家的代表出席，包括拥核大国美国和俄罗斯。

铃木史郎是原子弹遇难者的第二代。他在宣读和平宣言时强调：“经历过核武器毁灭性力量的幸存者和原子弹受害地的人们，都坚信核威慑极其危险。核武器的恶是绝对的，人类与核武器永远无法共存。”

他高呼日本政府坚持“不拥有、不制造、不引进”的“无核三原则”，转向不依赖核武器的安全政策，“要让长崎成为最后一个遭受原子弹轰炸的地方”。他也面向拥核国家及依赖核威慑力的国家领导人指出：“越依赖核威慑，核战争的危险就越高。”

高市在致辞时则强调“将切实努力，朝着实现无核武器世界迈进”。针对无核三原则，她只说：“我国正在坚持无核三原则，作为唯一在战争中遭受核爆的国家的使命，正在推进实现‘无核武世界’的现实举措。”

据日本共同社报道，高市的这番表述与8月6日广岛和平纪念仪式上类似，被指为立场“暧昧”，未能承接历届首相以“未来式”。

前首相石破茂去年在同样场合的表述是：在坚持无核三原则的同时，引领国际社会为实现“没有核战争的世界”、进而为实现“没有核武器的世界”作出努力，是日本的使命。

日本政坛近期掀起推翻修改“无核三原则”的声音，除高市之外，防长小泉进次郎也在核武装问题上不断试探，似是有意修改相关政策。

另据报道，出席同个仪式的俄罗斯使节也对日本发出警告。

俄罗斯驻日本大使诺兹德廖夫在接受俄新社采访时强调，日本推翻“无核三原则”，将直接违背作为无核国家加入《不扩散核武器条约》所规定的国际义务，必将导致亚太地区安全局势严重恶化，招致地区其他国家的反制措施。

在国际局势日益动荡，冲突不断地大背景下，广岛和长崎都呼吁大国履行《不扩散核武器条约》义务，勿背离核裁军方面的努力。不过两地对这个条约近年未获得认可的趋势担忧，唯恐以核裁军与不扩散为目标的这个体系日渐空心化。

日本国内则面对幸存者老龄化的隐忧。据日本政府发布的数据，遭原子弹袭击的直接和间接受害的幸存者至今有9万1105人，平均年龄是86岁；“没有核爆受害者的时代”正在临近，也加剧了受害经历无法实际传承的焦虑。