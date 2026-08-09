（渥太华/彭蒂克顿综合电）加拿大不列颠哥伦比亚省林火失控狂烧，星期六宣布进入紧急状态，超过2万居民紧急疏散。

鲍德山脉（Bald Range）林火快速蔓延，从星期五（8月7日）下午发现火情到星期六短短一天内，过火面积迅速扩大至9500公顷。到星期天上午，过火面积估计超过1万公顷。

萨默兰区（Summerland）、皮奇兰区（Peachland）以及奥肯那根湖（Okanagan Lake）西侧其他地区纷纷发出撤离令，这片区域是加拿大第二大葡萄酒产区。

大不列颠哥伦比亚省省长伊比说，一名消防官员将林火形容为“炸弹爆炸”，大量房屋和财产受损，火情瞬息万变，受困者亟需救援。福尔德区（Faulder）火舌四窜，至少50个居民被直升机空运至安全地带。

进入紧急状态将使省政府有更大的行政灵活性去应对火灾，包括征用住宿设施、实施局部交通管制等。

加拿大总理卡尼在社媒发文说，联邦政府已做好准备，随时向不列颠哥伦比亚省提供支援。

萨默兰区星期六停电，并发布通知要求居民须将自来水煮沸才可饮用，这是因为受林火影响，部分未经处理的水绕过了水处理厂，直接进入供水系统。

近期加拿大安大略省、魁北克省等多个省份接连发生林火，炎热干燥的气候助长林火蔓延。据加拿大跨部门森林消防中心统计，今年林火已烧毁400万公顷土地。