伊朗总统佩泽希齐扬本周早些时候称，与最高领袖穆杰塔巴的沟通“非常困难”。伊朗官方媒体则报道，两人曾在7月底会面，讨论了军事和经济领域的问题。

路透社星期天（8月9日）引述伊朗官媒迈赫尔通讯社报道称，双方在这场会面中讨论包括确保资源供应、管理外汇、能源使用，以及与外国合作伙伴的经济关系等话题。

最近几周，佩泽希齐扬就和穆杰塔巴的接触情况，给出了相互矛盾的说法。佩泽希齐扬在7月底曾说，与最高领袖的互动“日益增多”，但在8月初，他又称与穆杰塔巴的沟通“非常困难”。

作为伊朗的最高领袖，任何与霍尔木兹海峡有关的新协议，都必须获得穆杰塔巴的批准。目前尚不清楚穆杰塔巴是否已表示同意。

此前也有传闻指佩泽希齐扬与伊朗最高领袖及伊朗革命卫队存在分歧，称佩泽希齐扬可能辞职，不过伊朗总统办公室已多次辟谣。

穆杰塔巴自2月底在美国与以色列发起的首轮袭击中受伤以来，一直没有公开露面。

一名伊朗巴斯基（Basij）组织领导人星期天则说，未来会公开穆杰塔巴与民众互动，以及与军方领袖会面的影像和其他记录。