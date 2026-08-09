加拿大不列颠哥伦比亚省的山火失控，迫使成千上万居民撤离家园。联邦政府宣布将提供紧急援助，重点为受灾地区的流离失所居民提供庇护所和临时住所。

路透社报道，加拿大灾难管理和社区韧性部长奥尔舍夫斯基（Eleanor Olszewski）在社交媒体上说，已批准不列颠哥伦比亚省申请援助的请求，并部署相关官员全力配合，确保支持力量能送达最需要的民众手中。

鲍德山脉（Bald Range）林火快速蔓延，从星期五（8月7日）下午发现火情到星期六短短一天内，过火面积迅速扩大至9500公顷，当地星期六已宣布进入紧急状态。到星期天上午，过火面积估计超过1万公顷。

过去24小时内，受高温干旱天气影响，不列颠哥伦比亚省南部的火情仍在持续蔓延。

当地野火服务处称，能见度低以及火势不断扩大，给航空救援和地面救援人员带来新的挑战。目前当局派出10架直升机和一架夜视直升机，但因浓烟、气流颠簸和大规模火势行动受阻。

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目前，有250多名来自澳大利亚、新西兰和墨西哥的国际救援人员已加入灭火工作，预计未来几天还将有更多国际援助抵达。