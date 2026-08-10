韩国去年正式迈入“超高龄社会”，65岁以上人口首次超过总人口的20%。随着人口老龄化持续加剧，高龄劳动者正迅速成为韩国劳动力市场的重要支柱。韩国统计厅的调查显示，55岁至79岁就业人数首次突破1000万人，约七成高龄者希望继续工作至平均73.6岁，反映“退休后继续就业”正逐渐成为韩国社会的新常态。

韩国统计厅日前发布的《2026年5月经济活动人口调查（老年人附加调查）》显示，截至今年5月，韩国55岁至79岁就业人数达到1012万5000人，较去年增加34万5000人，自2005年开展相关统计以来首次突破1000万人，规模约为2016年的1.5倍。

据调查，高龄者就业观念正发生明显变化。虽然“补贴生活费”仍是就业首要原因，占53.4%，但这一比率自2019年以来持续下降；因“工作的乐趣”而继续就业的比率则升至36.7%，并连续五年上升。

不少受访者说，希望通过工作保持身体健康、丰富生活并维持社会联系，显示高龄就业正逐渐从“为生计而工作”，转向兼具实现自我价值和提升生活品质的功能。

不过，韩国老年人的经济保障依然不足。调查显示，过去一年领取养老金的高龄者占52.7%，月均仅领取88万韩元（约794新元），远低于韩国单人家庭最低生活保障标准154万韩元，不少人仍需依靠继续工作维持生活。

经济合作与发展组织（OECD）发布的《保障老年人收入的高效财政政策》报告进一步指出，韩国65岁以上人口贫困率高达39.7%，不仅位居OECD成员国之首，也约为成员国平均水平14.8%的2.7倍。其中，女性老年贫困率达到45%，较男性（32.6%）高出12.4个百分点，性别差距尤为明显。

OECD分析认为，韩国老年贫困率长期居高，主要原因在于国民养老金制度建立较晚，不少现有老年人参保年限不足，导致公共养老金保障水平偏低。目前韩国公共及强制养老金支出仅占国内生产总值（GDP）的4.9%，明显低于OECD的平均9.1%。

报告建议，未来应综合考虑收入、金融资产及住房等因素，调整基础养老金发放方式，将财政资源更精准投向收入和资产均不足的弱势老年群体。

据了解，韩国政府正推进将法定退休年龄由60岁逐步延长至65岁的立法，并提出“代际共生型延迟退休”方案，希望在延长就业年限的同时，尽量减轻对青年就业的影响。

分析认为，在人口老龄化不断加深、高龄就业意愿持续增强的背景下，韩国未来不仅需要延长退休年龄，更需扩大继续雇佣、弹性就业、兼职等多元化岗位，并同步完善养老金制度，才能在缓解劳动力短缺的同时，兼顾高龄者生活保障与劳动力市场活力。