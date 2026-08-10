在美军对伊朗进行了五个多月的军事打击、制裁和封锁之后，美国总统特朗普称伊朗的经济压力日益加大，美国政府“低调”静观其变。

特朗普星期天（8月9日）接受美国新闻网站Axios的简短电话采访时说：“我们现在保持低调（We are low keying it）。”

一周前，特朗普还差点下令重启对伊朗的大规模军事行动，但他在接受Axios电话采访时并没有发出新的军事威胁。

他强调伊朗的经济状况“非常糟糕”，甚至没钱发放军饷，称美国的海上封锁加剧了伊朗政权的经济危机。

特朗普说：“我们现在只与他们进行‘半正式谈判’（semi-negotiating）。我们在静观其变，看着伊朗承受巨大的通货膨胀，实际上他们已经没有钱。”

对于伊朗迟迟不宣布与阿曼达成重开霍尔木兹海峡的协议，特朗普也没有表现出任何愤怒或不满。

特朗普也说，由于油价降至每桶略高于75美元（约95.8新元），美国消费者感受到的战争影响已有所减轻。

谈到美国与伊朗不断来回博弈，特朗普说：“一切都会好起来。总会有办法。就像下棋一样。”

伊朗最高国家安全委员会秘书佐勒加德尔星期天通过官方媒体发表声明说，重开霍尔木兹海峡的前提是，美国满足永久停止对伊军事行动等五个条件。只有在美国完全接受这些条件之后，这条航运要道才会重新开放。

伊朗提出的条件包括：永久停止对伊朗及其地区盟友的军事行动，停止威胁或侮辱伊朗，解除对伊朗的海上封锁和全部制裁，归还伊朗被冻结资产，赔偿相关军事行动给伊朗造成的损失。