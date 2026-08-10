（耶路撒冷／开罗综合电）以色列总理内坦亚胡在内阁会议上宣布，拒绝接受由美国发起的“和平委员会”提出的加沙和平计划，并表明在哈马斯解除武装前，以军不会撤出加沙地带。

内坦亚胡星期天（8月9日）明确表态反对加沙和平计划。“他们（美国）有自己的想法；有些我们能接受，有些则不能，我们知道如何在这些问题上坚持立场。”

美国总统特朗普7月30日宣布，加沙和平计划的谈判取得突破，已获得以色列和哈马斯的同意；根据这项包含15点内容的和平计划，哈马斯应当解除武装，以色列则将分阶段从加沙撤军。

以色列媒体报道，内坦亚胡上周与安全部门磋商后，其实同意从加沙部分地区撤军，但他星期天却宣布不会撤军，让安全机构十分“吃惊”。

法新社称，这项加沙方案遭到以色列国内右翼群体反对，而目前民调支持率低迷的内坦亚胡正计划在10月27日举行的大选中寻求连任，因此他为了巩固支持者阵营，选择与特朗普拉开距离。

极右翼的以色列财政部长斯莫特里奇对于内坦亚胡的宣布表示赞扬。他说：“我们发动战争的核心目标是：摧毁哈马斯。（以军）不能从加沙地带撤退，哪怕一毫米。”

对此，和平委员会负责加沙事务的高级代表姆拉德诺夫说，这项加沙和平计划是防止2023年10月7日哈马斯袭击以色列事件重演的唯一途径，因此希望与以色列的后续讨论能取得积极成果。

姆拉德诺夫再次承诺，在哈马斯交出所有武器之前，以色列不会承担任何义务，但以色列最终还是得撤军。

哈马斯政治局成员纳伊姆则说：“我们希望调解人和美国担保人向内坦亚胡及政府施压，促使他们遵守（和平计划）路线图，不要出于国内政治和选举原因阻挠进程。”

美国新闻网站Axios则引述一名美国高级官员报道称，白宫对内坦亚胡拒绝接受加沙和平计划并不在意，并理解此举是出于选举周期中的政治考量。

这名官员说：“我们对此没有意见，只要他（内坦亚胡）继续按我们的要求行事，尤其是克制对加沙的打击。”

一名以色列消息人士称，以色列已同意只会对加沙的直接威胁采取行动，不再像之前那样几乎每天进行定点清除行动。