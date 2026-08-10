伊朗高层出现人事变动，伊朗总统佩泽希齐扬在最高领袖穆杰塔巴任命一名政治顾问后，任命伊朗伊斯兰革命卫队前总司令雷扎伊为伊朗最高国家安全机构负责人。

彭博社报道，伊朗总统府负责新闻与通信事务的副主任塔巴塔巴伊星期天（8月9日）宣布，雷扎伊（Mohsen Rezaei）当天被任命为伊朗最高国家安全委员会秘书。

塔巴塔巴伊在社媒X平台发文说，此次任命是基于佩泽希齐扬的总统令，是在前任秘书佐勒加德尔（Mohammad Bagher Zolghadr）辞职并接受新职务后进行的。

雷扎伊现年71岁，1981年至1997年担任伊朗革命卫队总司令，这一任期几乎贯穿整个两伊战争时期。过后，他陆续担任多个高级政治职务。随后，他出任伊朗最高领袖穆杰塔巴的军事顾问。

雷扎伊在7月宣称，控制霍尔木兹海峡“比数十枚原子弹还要重要”。

另据新华社引述伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗最高领袖穆杰塔巴任命佐勒加德尔为他的政治顾问。

此前，佐勒加德尔于3月接替在美军空袭中身亡的拉里贾尼，出任伊朗最高国家安全委员会秘书。