上周，因一名儿童拒绝在飞机起飞前坐好并系上安全带，一架原定从加拿大不列颠哥伦比亚省飞往多伦多的航班被迫取消。

《纽约时报》星期天（8月9日）报道，这起事件发生在加拿大维多利亚国际机场。波特航空公司（Porter Airlines）在一份声明中说，PD444航班当时已经离开登机口，开始驶向起飞跑道，就在这时机组人员发现一名幼童“站在座位上，不肯系安全带”。

声明说：“陪伴幼童的一名家长和机组人员试图解决这个问题，但没有成功。”

波特航空未透露这名幼童的年龄。

声明说：“由于飞机无法在这种不安全的情况下起飞，机组人员决定返回航站楼，让涉事乘客下机。”

声明指出，当地机场跑道在凌晨12时30分关闭，由于“飞机对接廊桥、让相关乘客下机、取回行李、重新提交飞行计划和其他文件”需要时间，这架飞机赶不及在机场跑道关闭前起飞。

维多利亚国际机场发言人证实，航班取消是因为机场“依照时间表关闭跑道”。

目前尚不清楚有多少乘客受影响。波特航空发言人说，这架飞机有132个座位，他说：“我们对航班取消给机上其他乘客带来的影响深表歉意。受影响乘客已于次日搭乘另一架飞机离开。”

航班追踪网站FlightAware.com的记录显示，一架新航班于8月7日晚上10时49分从维多利亚国际机场起飞，于8月8日清晨6时16分抵达多伦多。