美国媒体引述一名美国高级官员的话说，白宫“并不在意”以色列总理内坦亚胡拒绝接受加沙和平计划，称内坦亚胡的这一表态是出于选举“政治需要”。

美国新闻网站Axios记者拉维德星期天（8月9日）在社媒X平台发文称，美国高级官员告诉他，白宫“理解内坦亚胡的政治需要”。

拉维德说，这名美国官员告诉他：“我们对此没有意见，只要他（内坦亚胡）继续按照我们的要求行事——尤其是在袭击加沙地带方面保持克制。”

拉维德的帖子还引述另一名美国官员的消息称，内坦亚胡上周同美国总统特朗普的女婿库什纳通电话时说，尽管他持怀疑态度，但仍“愿意”给和平委员会的15点加沙和平计划“一个机会”，并承诺会遏制对加沙地带的打击，以便启动加沙地带去军事化进程。

彭博社报道，内坦亚胡在9日的每周例行内阁会议开始时说，以色列拒绝接受由美国发起的“和平委员会”提出的加沙和平计划，他表明，在哈马斯真正解除武装之前，以军不会撤出加沙地带。

另据以色列第12频道电视台同日报道，内坦亚胡曾同意以军从加沙地带南部拉法附近的三个区域小范围撤军，但他现已改变主意。

美国总统特朗普7月30日在自家社媒平台Truth Social宣布，和平委员会已就哈马斯和加沙地带其他武装组织“全面解除武装”达成协议。和平委员会次日公布了一份包含15点内容的和平计划。根据这项15点和平计划，哈马斯应当解除武装，以色列则将分阶段从加沙撤军。哈马斯于7月31日晚些时候发表声明说，移交武器的前提是以军撤离加沙地带。