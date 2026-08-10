（马尼拉路透电）美国战争部负责政策事务的副部长科尔比说，美国不会撤出亚洲，反而会巩固在印太地区的权力平衡，但希望伙伴承担更多防务责任。

科尔比星期一（8月10日）在菲律宾首都马尼拉的一场智库活动上发表讲话。他重申美国在亚洲的利益，并强调美国在印太地区的军事投入正在不断增加。

这番发言旨在消除外界对华盛顿可靠性的担忧。不过，科尔比也呼吁各方加强责任分担，建立“伙伴关系，而非依赖关系”。

科尔比说：“美国绝不会从亚洲撤出。我们不会离开，而是正在加紧部署，确保在最关键的地区保持有利的权力平衡。”

菲律宾是美国在亚洲地区的坚定盟友之一，也是科尔比此次亚洲行的第一站。他也会访问印度尼西亚、泰国和柬埔寨。

科尔比说，在印太地区维持有利权力平衡，须要“沿第一岛链采取拒止威慑姿态”；这项战略不能仅仅依靠美国军队，盟友应该加大对自身安全的投入，“伙伴强大，威慑力也强大”。

他表明：“当我们要求盟友和伙伴加强自身防御，承担起维护自身主权安全的责任时，并非是在发出放弃信号。我们寻求的是伙伴，而不是保护国。”