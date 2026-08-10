欧盟气候监测机构的公报显示，今年7月全球海洋表面温度创下有记录以来同期最高值。

新华社报道，哥白尼气候变化服务局星期一（8月10日）发布公报说，7月南北纬60度之间的极地外海域平均海洋表面温度达到20.96摄氏度，超过2023年7月创下的最高纪录20.89摄氏度。热带太平洋地区大范围海域的水温异常偏高，厄尔尼诺状态已在该区域发展，预计未来数月还将进一步增强。

公报说，从全球来看，今年7月与2024年7月并列为有记录以来第二热的7月，仅次于2023年。7月全球平均地表气温为16.9摄氏度，比工业化前（1850年至1900年）平均水平高1.47摄氏度。

西欧今年6月至7月平均气温创下有记录以来同期最高值。

哥白尼气候变化服务局数据显示，西欧这两个月的平均气温达到21.62摄氏度，比1991年至2020年同期平均水平高2.79摄氏度，并超过2022年创下的纪录。

公报说，干旱在7月持续影响欧洲西部和中部，并进一步加剧。法国、西班牙以及德国和英国部分地区的降雨量或土壤湿度异常偏低。欧洲多地河流水量显著低于平均水平，塞纳河、莱茵河以及多瑙河尤为突出，对多国供水、农业灌溉、内河航运、生态系统和能源生产造成压力。