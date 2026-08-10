（华盛顿综合电）民调显示，美国总统特朗普目前的政治声望相当低迷，就连共和党在经济与国家安全这两个关键领域的传统优势都已被他挥霍掉。

路透社与益普索上周公布的民调显示，在“战争、对外冲突及恐怖主义”议题上，民主党与共和党的支持率几乎不相上下，分别为37%和36%。2024年大选后，共和党在这个领域曾领先11个百分点。

福克斯新闻几周前进行的民调也显示类似结果。在国家安全议题上，50%的登记选民倾向于共和党，48%倾向于民主党。在伊朗战争爆发前的1月份，共和党尚拥有12个百分点的领先优势。

这两项民调结果均处于误差范围内，但两党支持率如此接近实属罕见。

美国有线电视新闻网（CNN）5月份进行的民调则显示，两党在经济议题上的支持率差距缩小，35%的受访成年人更倾向于民主党，倾向于共和党的人则占33%。

CNN指出，经济和国安方面的民调数据似乎都表明，特朗普严重误判了发动伊朗战争以及实施全球关税等其他争议性政策所引发的后果。

美前安全官：特朗普正在拆除美国的制衡机制

另一方面，美国多名前高级情报官员警告，特朗普在第二个任期内正效仿独裁者的行事套路，削弱对其权力的制衡，从而使美国变得更不安全。

特朗普重返白宫后誓言，要向他所谓的“深层政府”（deep state）宣战，他将自己在第一任期内权力受限归咎于这股势力。此后，他一直试图压制批评声音，并要求身边的人保持忠诚。

曾在前苏联和巴尔干地区任职的前中央情报局（CIA）官员科尔贝指出，独裁者在夺取和行使权力方面有着“相对共通的套路”，他认为这与目前在美国所见情况有惊人相似之处。

科尔贝是The Steady State组织成员。这个由400多名前美国情报和国家安全官员组成的跨党派非营利组织警告，特朗普对体制及行政权力制衡机制的侵蚀，正在威胁美国的民主制度与商业环境。

英国《金融时报》指出，这些前官员对特朗普的公开批评，凸显美国情报界对国家民主现状的担忧正日益加深。