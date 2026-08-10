韩国与美国联合军事演习将在下周启动，演练内容包括应对无人机、全球定位系统（GPS）干扰和网络攻击，旨在应对朝鲜不断发展的能力。

综合韩联社和路透社报道，韩国联合参谋本部（韩联参）和韩美联军司令部星期一（8月10日）宣布，韩美将于8月17日至27日举行“乙支自由护盾”例行联合军演。

据介绍，此次演习会结合近期战训分析结果等实际情况进行，有助于增强韩美联合防卫态势，并为推动战时作战指挥权移交工作取得进展提供有力支撑。

韩美将在此次演习中开展战权移交相关评估工作，并开展与指挥所训练场景相衔接的“战士之盾”野外机动训练，以提高实战和备战能力。演习期间将共进行14次野外机动训练，均以营级以上规模进行。

韩方约有1万8000名士兵参与演习，规模与往年相当。

联合国军司令部、驻韩美军联合司令部公共事务主任唐纳德说，这次演习反映战争性质的变化，包括无人系统、电子战和网络作战的日益普及。

唐纳德表明：“朝鲜士兵曾被部署到乌克兰作战，并把从中汲取的经验教训带回朝鲜。这改变了朝鲜的能力，而我们的训练也考虑到这种威胁。”

他补充说，此次演习严格聚焦朝鲜半岛面临的威胁，以及韩国的国防。

韩美军方每年3月举行“自由护盾”演习，8月举行“乙支自由护盾”演习。两国强调演习具有防御性质，但朝鲜一直谴责这是加剧紧张局势的挑衅行为。