（首尔路透电）韩国网络安全公司Genians警告，效力于朝鲜的黑客组织已开发大型语言模型工具，并收集相关软件，这些工具和软件可用于自动化网络攻击、分析被盗数据，以及策划更具欺骗性的网络钓鱼活动。

Genians星期一（8月10日）说，有证据显示，朝鲜黑客组织Kimsuky已构建一套用于在当地运行和管理人工智能（AI）模型，包括Ollama、GPT4All和Msty的工具。与此同时，这个组织也采用称为检索增强生成（RAG）的文档搜索技术。使用这套工具来处理文档，可避免把敏感信息发送给外部AI服务。

Genians还在与Kimsuky有关的基础设施中发现AI代理开发框架、语音转文本软件，以及AI辅助编码工具Cursor。

这些发现表明，Kimsuky已不满足于利用生成式AI来制作网络钓鱼诱饵，而是正在构建更广泛的能力，把现有AI模型纳入恶意软件开发、数据分析与自动化攻击的流程之中。

美国和韩国当局及网络安全专家说，朝鲜多年来利用与国家有关联的网络单位进行间谍活动、金融盗窃和创收。2023年，美国财政部把Kimsuky列入制裁名单，指它是平壤控制的网络间谍组织。