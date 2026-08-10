尼泊尔新任总理沙阿将与印度和中国的特使举行首次一对一会晤。他此前表明，希望与这两个邻国保持“自然的关系”。

法新社报道，年仅36岁的沙阿（Balendra Shah）由说唱歌手转入仕途，自今年3月出任总理以来，一直保持低调，基本避免单独会见外国使节，只与外国大使进行过集体会晤。

沙阿的办公室星期一（8月10）发声明说，他当天上午会见印度驻尼泊尔大使史耐恩（Naveen Srivastava），同日晚些时候将会见中国大使。

声明称，沙阿与印度大使讨论了尼泊尔与印度双边友谊、共同利益、发展伙伴关系以及合作领域等诸多事宜。

印度长期将印度教徒占多数的尼泊尔视为传统盟友，两国在平原地区拥有开放的边界。

根据世界银行的数据，印度是加德满都最大的贸易伙伴，占尼泊尔进口总额的63%，即86亿美元（约110亿新元）；其次是中国的18亿美元，占13%。

尼泊尔位于喜马拉雅山脉，是拥有3000万人口的内陆国家。沙阿在当选总理前告诉法新社，他希望与中印两大邻国保持“自然的关系”。