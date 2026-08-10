一对英国夫妇被伊朗当局以从事间谍活动指控拘留，他们先后两次发起绝食抗议，最新一次长达约三个月。

法新社报道，英国福尔曼夫妇（Craig and Lindsay Foreman）2025年1月在环球旅行期间途经伊朗中部时被捕，并于今年2月各自被判处10年监禁，罪名是间谍罪。

福尔曼夫妇否认这项指控。克雷格的继子今年7月说，克雷格因接受媒体采访而被加刑两年。

夫妻二人曾在去年底发起为期一个月的联合绝食抗议，要求伊朗当局允许他们进行更频繁的接触。他们今年5月再次绝食抗议，克雷格绝食93天，林赛绝食84天。

他们的家人星期一（8月10日）发声明说，福尔曼夫妇这轮绝食抗议已经结束。

声明强调，福尔曼夫妇的绝食行动旨在抗议拘留对他们身心造成的严重损害，也是为了呼吁关注其他被关押在伊朗的人的权利和人道待遇。

福尔曼夫妇被关在德黑兰埃文监狱（Evin Prison），这所大型监狱常用于关押政治犯，戒备森严。据报道，林赛和克雷格一直抱怨埃文监狱过度拥挤，且卫生条件恶劣。

联合国人权专家早前警告，福尔曼夫妇面临严重风险，对他们的拘留可能构成“劫持人质”性质。

福尔曼夫妇的家人仍在争取两人获释，但担心当前战争局势可能影响案件处理。林赛的儿子说：“由于英国驻伊朗大使馆7月22日再次关闭，目前改为远程办公，情况已变得更为复杂。”